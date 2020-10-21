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Кабмин перевел заседания в онлайн-формат
16:39 21.10.2020 |
Кабинет министров со следующей недели переведет заседания правительства и правительственных комитетов в онлайн-формат.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, открывая заседание правительства.
"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени и мы с вами также будем работать онлайн, коллеги. Коронавирус меняет нашу жизнь и правительство должно также продемонстрировать на собственном примере, что дистанционная работа, работа онлайн является требованием времени", - сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление, предусматривающее возможность проведения заседаний онлайн, еще в начале сентября.
Согласно регламенту, онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, или по другим вопросам, которые связаны с угрозой жизни или здоровью населения, по неотложным вопросам проведения операции Объединенных сил и обороноспособности государства, в период действия карантина, связанного с Covid-19, и в других случаях по решению премьера.
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