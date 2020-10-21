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АНАЛИТИКА

«Почтовый локдаун». Международные посылки украинцев вовсю проверяет таможня

13:37 21.10.2020 |

Экономика

 Денис Вергун / UBR.ua

Украинские таможенники устроили рейды по посылкам, заказанными украинцами из-за рубежа.

Украинцы могут не дождаться своих посылок из-за границы в срок. Таможня устроила рейды на ММПО (места международного почтового обмена) - пунктах, где проводят почтовое оформление посылок, идущих получателям в Украине.

По данным почтовых операторов, массовые проверки начались примерно с 10-х чисел октября этого года. Сейчас они проходят по всей стране.

Посылки из каких стран задерживаются

Больше всего проверяют посылки из стран, откуда идет наибольший их объем: Китай, США, Европа.

"К нам проверка пришли неожиданно. На ММПО нашей компании во Львов приехала комиссия из Киева и начала проверять все посылки со всех стран: США, Канада, Европа, Китай. Проверка длилась почти неделю. За это время не было выявлено нарушений, поэтому комиссия уехала на другие проверки", - рассказал UBR.ua основатель "Укр-Китай Коммуникейшин" и Meest China Вячеслав Лысенко.

Рейды подтвердили нам и другие участники рынка, при этом отмечая, что такие мероприятия таможенники устраивают ежегодно.

"Почтовики" не исключают, что возможно таким образом кто-то решил попробовать сорвать сезон распродаж, который начинается в ноябре, так как "Черная пятница", "День холостяка" в зарубежных магазинах - это уже не только один день скидок, а практически целый месяц различных акций.

"Я бы не сказал, что началась война с посылками. На самом деле она никогда не заканчивалась. Каждый год таможня делает подобные акции проверок. Срок задержки посылок из-за этого назвать сложно, так как все зависит от того, как долго будет проходить этот "посылочный локдаун". Таможня физически успевает проверить посылок намного меньше, чем поступает за день", - заметил в беседе с UBR.ua директор киевского офиса компании-сервиса по доставке из США и Европы USAin.UA Виктор Катеринюк.

Не мудрено, что такие рейды напрямую отразятся на сроках поставки товара их получателям в Украине.

В свою очередь логистические компании делают все возможное в рамках закона, чтобы ускорить этот процесс, однако инструментов для этого не так много.

"Ускорить оформление посылок на таможне может только таможня, мы не влияем на данный процесс", - отметил нам Вячеслав Лысенко.

Все посылки подвергаются проверке

Прежде всего, проверяют посылки физлиц - простых украинцев. В основном это одежда, обувь, мелкая электроника. Большинство таких товаров со средним чеком меньше 100 евро.

"В таких посылках почему-то некоторые видят огромную проблему для страны или своих интересов, и который год атакуют "посылочное направление" со всех сторон. Это и так уже привело к тому, что не облагаемый таможней лимит уменьшили с 400 евро до 100 евро, и его пытались опустить еще ниже - до 22 евро", - говорит Виктор Катеринюк.

С одной стороны, такие рейды задерживают оформление посылок, и украинцы получат их с некоторым опозданием. С другой же, проверяется законность ввозимых товаров в страну, что, в общем-то, нормальный процесс для почтового рынка.

Главное, чтобы не было полной остановки таможенных процедур из-за явных перегибов со стороны контролирующих таможенников, говорят операторы почтового рынка.

"Мы никогда не против таких проверок. Против только одного - если они делаются с пристрастием и по заказу кого-то. Сейчас процесс оформления посылок вошел в штатный режим, так как у нас все законно. В какой-то степени хорошо, что мы прошли такую неожиданную проверку и подтвердили свою порядочность как почтового оператора. Но мне понятно, почему в этом случае не проверяют государственную структуру "Укрпочту"? Проверять - так всех", - говорит Вячеслав Лысенко.

"Укрпочту" действительно не трогают

Как рассказали UBR.ua в "Укрпочте", у них в компании нет задержек по обработке отправлений таможней.

На всех четырех местах международного почтового обмена "Укрпочты" (специализированных таможенных постах в Киеве, Львове, Чопе, Одессе) таможенное оформление происходит в штатном режиме и дальше отправления направляются в отделение "Укрпочты" для выдачи их получателям.

"Согласно таможенному законодательству Украины все международные отправления "Укрпочты" (импортные и экспортные) проходят осмотр с использованием технических средств, а именно - рентген-установок, которые ускорят обработку международных посылок и уход отправлений на таможне", - отменили нам в компании.

Для отправлений, превышающих таможенный лимит в 100 евро (с 1 июля 2019-го, в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, облагается посылка из-за границы, если стоимость товаров в ней суммарно превышает 100 евро), работники таможни составляют таможенную форму, которая прилагается к отправке и направляется в почтовые отделения.

Получатель-физлицо сможет забрать отправление после уплаты налогов (суммы, которая больше таможенного лимита: НДС 20% и пошлину 10%).

"Для ускорения прохождения таможни и уменьшения времени их доставки до конечного потребителя, "Укрпочта" планирует интеграцию с таможней по обмену данными о посылки", - добавили в государственном почтовом операторе.

 

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