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«Укравтодор» закажет строительство 30 километров дороги за 10 миллиардов
09:01 21.10.2020 |
Крупнейший подрядчик "Укравтодора" - компания "Автомагистраль-Юг" - выиграла самый большой тендер в своей истории стоимостью 10,62 млрд грн на строительство автодороги государственного значения Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка на участке км 28+600 - админграница Днепропетровской области длинной 30 километров.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Теперь заказчик строительства - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области -должен признать эту фирму победителем и заключить с ней контракт.
Единственным допущенным к участию в торгах конкурентом победителя было ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". В ходе аукциона фирмы снизили свои предложения с ожидаемой стоимости 12,57 млрд грн на 18%.
Без учета стоимости строительства различных мостов, искусственных сооружений и развязок, ожидаемая стоимость строительства 1 километра дороги на этом участке составляла около $10 млн за километр. При этом строительство других участков этой же трассы Н-31 при предыдущем руководстве "Укравтодора" оценивалось в 3 раза дешевле.
Как отмечает издание, конкуренция на торгах могла бы быть больше, но по жалобе ООО "Миколаивбудцентр" из группы Араика Амирханяна АМКУ отменил допуск к тендеру "Блэк Си консорциум" (принадлежит турецкой компании "Makyol" и группе Александра Ярославского).
Ранее участники прогнозировали, что участие в этом тендере Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области смогут принять только "Автомагистраль-Юг" и "Онур" из-за требования заказчика относительно годового дохода компании не менее 30% от ожидаемой стоимости контакта, то есть не менее 3,77 млрд грн за 2019 год. Этому требованию в Украине соответствуют только две указанные компании, которые входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины.
Об этом в официальной жалобе в АМКУ заявляло ООО "Автомагистраль", отмечая, что заказчик объявил одну процедуру закупки на весь объем запланированных работ, включив в него еще и проектирование (то есть компания-победитель сама запроектирует объект, и сама же его построит), что может свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей. Однако Тендерная коллегия АМКУ приняло сторону заказчика.
По данным "Прозорро", в случае окончательного подписания соглашения, это будет самым подрядом в истории компании "Автомагистраль-Юг". До этого с 2017 года фирма выиграла государственные тендеры на 48,98 млрд грн. Больше на ремонт дорог в Украине не получала ни одна другая фирма.
Учредителями ООО "Автомагистраль-Юг" является одесситы Олег Наливанный и Валерий Коротков. Но фактический контроль над компанией имеет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", который является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистраль-Юг".
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