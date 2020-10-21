Минфин обещает до конца года утвердить нормативную базу для плана BEPS

Министерство финансов разрабатывает нормативную базу для имплементации положений направленного на деофшоризацию и обеспечения налоговой прозрачности закона №466-IX в части Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS), работа по ее утверждению должна завершиться до конца года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"До конца текущего года Министерством финансов будут утверждены все необходимые для внедрения шагов Плана BEPS нормативно-правовые акты", - говорится в сообщении.

В частности, выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации положений закона №466-IX, как указано, предусматривает разработку более 10 подзаконных нормативно-правовых актов, над которыми продолжается работа совместно с Государственной налоговой службой.

Для этого Минфин проводит изучение международного опыта практического применения правил BEPS и получает техническую помощь от международных экспертов МВФ, ОЭСР и GIZ путем проведения онлайн семинаров и консультаций, добавили в ведомстве.

Напомним, 23 мая 2020 года вступил в силу закон №466-IX - так называемый закон о деофшоризации, которым введено девять из пятнадцати шагов Плана BEPS.