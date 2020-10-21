Финансовые новости
- |
- 21.10.20
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин обещает до конца года утвердить нормативную базу для плана BEPS
08:33 21.10.2020 |
Министерство финансов разрабатывает нормативную базу для имплементации положений направленного на деофшоризацию и обеспечения налоговой прозрачности закона №466-IX в части Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS), работа по ее утверждению должна завершиться до конца года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"До конца текущего года Министерством финансов будут утверждены все необходимые для внедрения шагов Плана BEPS нормативно-правовые акты", - говорится в сообщении.
В частности, выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации положений закона №466-IX, как указано, предусматривает разработку более 10 подзаконных нормативно-правовых актов, над которыми продолжается работа совместно с Государственной налоговой службой.
Для этого Минфин проводит изучение международного опыта практического применения правил BEPS и получает техническую помощь от международных экспертов МВФ, ОЭСР и GIZ путем проведения онлайн семинаров и консультаций, добавили в ведомстве.
Напомним, 23 мая 2020 года вступил в силу закон №466-IX - так называемый закон о деофшоризации, которым введено девять из пятнадцати шагов Плана BEPS.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20
|С 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват»
|Средняя цена автогаза в рознице достигла 12,45 грн
|«Укравтодор» закажет строительство 30 километров дороги за 10 миллиардов
|Концессионный конкурс Черноморского морпорта планируется на 2021 год - Криклий
|Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара
Это интересно
|В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
|iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox
|Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета
|Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее
|LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
|В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей
|Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти