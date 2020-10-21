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Транспортные предприятия Украины за 9 мес. сократили перевозку грузов на 13,3% - Госстат
23:15 20.10.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2020 года сократили перевозку грузов на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 435,2 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 16,6% - до 210,7 млрд ткм.
Согласно статданным, за девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 223,1 млн тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре-2019. Автомобильным транспортом перевезено 136,9 млн тонн (- 24,5%), водным – 3,9 млн тонн (- 13%), трубопроводным – 71,2 млн тонн (- 13,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 9,4%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-сентябрю 2019г
|млн т
|в % к январю-сентябрю 2019г
|Транспорт всего:
|210718,3
|83,4
|435,2
|86,7
|железнодорожный
|128222,3
|94,1
|223,1
|95,3
|автомобильный
|31046,1
|85,6
|136,9
|75,5
|водный
|2121,6
|82,3
|3,9
|87,0
|трубопроводный
|49111,1
|63,4
|71,2
|86,7
|авиационный
|217,2
|97,6
|0,1
|90,6
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