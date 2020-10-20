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На объектах «Большого строительства» технадзор осуществляют 65 компаний - Кубраков
15:55 20.10.2020 |
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) привлекло 65 компаний для осуществления технического надзора за ходом работ на объектах "Большого строительства".
Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков во время брифинга 20 октября.
"У нас в планах на этот год - отремонтировать 4 тыс. км дорог государственного значения, за которые отвечает Укравтодор. И вот на 1250 км дорог и 30 из 100 сооружений в общей сложности работают 65 компаний, которые занимаются техническим надзором", - сказал Кубраков.
В частности, международные компании осуществляют технический надзор на таких объектах, как трасса Н-31 Днипро - Заречанка - Решитиловка, трасса Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь и мост в Запорожье.
Кубраков отметил, что в этом году Укравтодор привлек к сотрудничеству международные компании, которые ранее осуществляли технический надзор на объектах, строящихся за счет международных финансовых организаций. По его словам, сейчас ведомство работает с компаниями из Польши, Австрии, Турции и других стран.
Как сообщал Укринформ, Национальный проект «Большое строительство», инициированный Президентом Владимиром Зеленским, стартовал 1 марта 2020 года, когда сразу на более чем 300 объектах одновременно начались строительные работы. В планах этого года - строительство и обновление более 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также должны быть построены 4000 км дорог.
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