Украина за 9 мес. сократила выпуск труб на четверть

Основные трубные предприятия Украины в январе-сентябре текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 621,8 тыс. тонн, в том числе в сентябре выпущено 83 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в частности, предприятия объединения за девять месяцев года сократили производство труб на 31% - до 400,8 тыс. тонн, в том числе в сентябре – 49,7 тыс. тонн.

При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период упал на 40,4% - до 107,4 тыс. тонн (в сентябре – 13,9 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 31,8%, до 58,7 тыс. тонн (7,7 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 21,7% - до 219,3 тыс. тонн (26,4 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в январе-сентябре-2019 выпустил 16,6 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" сократил производство на 10,3%, до 13,9 тыс. тонн нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 40% - до 1,2 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича сократил выпуск труб на 13,7% - до 111,6 тыс. тонн (в сентябре – 15,5 тыс. тонн), "Коминмет" снизил на 1,5%, до 109,4 тыс. тонн (17,8 тыс. тонн).

Ранее "Укртрубопром" констатировал, что Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн тонн. В том числе предприятия объединения снизили производство труб на 10,2% - до 715,1 тыс. тонн.

По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 2019 году составил 218,6 тыс. тонн, снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на "Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 351,7 тыс. тонн (снижение на 4,5%).

ДТЗ в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб, снижение за год на 4,1%, "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (рост на 5,5%). Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (рост на 7,7%).

Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 2018 годом – до 140,1 тыс. тонн, тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн.