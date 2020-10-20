Финансовые новости
- |
- 20.10.20
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
08:22 20.10.2020 |
С начала года на начало сентября населения в Украине стало меньше на 178,4 тысячи человек. За это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2020 года составила 41 млн 724,0 тыс. человек. В течение января-августа 2020 года численность населения уменьшилась на 178,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.
При этом за месяц - в августе - население сократилось на 19,9 тысячи.
Естественное сокращение населения в Украине за восемь месяцев этого года составило 185,18 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 6,76 тыс. человек.
В Госстате отметили, что "остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 51 живорожденный".
Так, количество живорожденных в январе-августе этого года составило 193,1 тыс. человек. Умерли за этот период 378,3 тыс. человек, из них дети до года - 1 338.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сеть АЗС группы «Приват» вечером 19 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн
|На сегодня газ в украинские газохранилища закачала уже 21 страна - Укртрансгаз
|Золото дешевеет 20 октября в ожидании конкретики с пакетом поддержки экономики США
|На модернизацию ГТС в Украине планируют потратить 13 млрд грн
|Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
|Украина экспортировала большую часть запланированного объема пшеницы
Это интересно
|В США прошли испытания «керамического» двигателя для вертолётов
|Ученые поменяли структуру солнечной батареи и увеличили ее эффективность на 125%
|Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами
|Европа признала самолеты Boeing Max безопасными
|Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
|LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
|Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8