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Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским
Кабинет министров создал новый комитет во главе с вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.
Об этом сообщает БизнесЦензор.
Заместителями главы нового комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, ТЭК и инфраструктуры станут министр Кабинета министров Олег Немчинов (первый зам) и министр обороны Андрей Таран.
Помимо профильных министров, в состав комитета входят заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).
Как писал БизнесЦензор, Верховная Рада проголосовала на назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.
До этого Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако в понедельник, 13 июля, проект постановления был отозван Кабмином.
С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики, в том числе компания сотрудничает с американской Boeing. В январе - августе 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.
В январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.
После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.
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