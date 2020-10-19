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На Волыни провели первый аукцион по продаже янтаря
08:20 19.10.2020 |
На Волыни провели первый аукцион продажи янтаря-сырца, продано 627 кг на сумму более 21,6 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынского областного совета.
"... состоялся первый в Украине открытый аукцион по реализации янтаря-сырца. По результатам торгов продано 627 кг 4 г янтаря на общую сумму 21 млн 650 тыс. грн, или 763 тыс. 675 долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было выставлено на торги 1 тонну 84 кг солнечного камня. Участие в публичных торгах приняли компании и физические лица, которые предварительно зарегистрировались и делали заявки. Некоторые участники находились в зале, а некоторые дистанционно.
"К продаже предлагался янтарь 9 фракций, цены которых отличались. В частности, янтарь фракции от 0 до 2 г продавался одним лотом, вес - более 18 кг 800 г. Цена стартовала от 20 долларов за 1 кг. В результате торгов лот продан по 50 долларов за килограмм", - добавили в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Ровенской области провели первые аукционы по продаже разрешений на пользование недрами для добычи янтаря. Поэтому два участка продали за более 12 и 29 млн грн.
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