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Украина получила награду за управление госдолгом
08:56 16.10.2020 |
Украина победила в номинации «Лучший офис по управлению государственным долгом в Центральной и Восточной Европе» от международного издания GlobalMarkets Awards.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что "прагматическая и тщательно продуманная стратегия управления государственным долгом позволила Украине удержать ситуацию на фоне глобального финансового кризиса". Минфину удалось привлечь капитал от международных и локальных инвесторов в госбюджет, чтобы справиться с резким повышением дефицита бюджета с 2,1% до 7,5% ВВП.
«Впервые в истории Украина получает такую высокую награду в области управления государственным долгом. Мы очень благодарны нашим международным партнерам за такое важное признание. 2020 - это год, наполненный вызовами, но мы вошли в проблемный период полностью подготовленными и предотвратили превращение экономических трудностей в полноценный финансовый кризис», - отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
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