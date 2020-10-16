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Создание Кабмином оператора на рынке табака оспаривают в КСУ
В Конституционный суд поступило представление 46 народных депутатов относительно конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий.
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.
"В Конституционный Суд Украины 15 октября 2020 г. поступило конституционное представление 46 народных депутатов Украины, в котором они просят проверить на соответствие Конституции Постановление Кабинета Министров Украины" О реализации экспериментального проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий» от 9 сентября 2020 № 840", - говорится в повидмленни.
Обжалуемое постановление КМУ утверждает порядок реализации экспериментального проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий».
Авторы представления считают, что оспариваемый акт не соответствует части четвертой статьи 13, частям первой и третьей статьи 42, части первой статьи 64 Конституции.
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4 октября Верховная Рада приняла поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия. Правкой увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий.
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