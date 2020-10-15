Дефицит внешней торговли Украины товарами за 8 мес. сократился на 59,4%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2020 года сократилось на 59,4% по сравнению с январем-августом 2019 года - до $2,399 млрд с $5,915 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,6% - до $30,843 млрд, импорт - на 14,6%, до $33,242 млрд.

Госстат уточнил, что августе-2020 по сравнению с июлем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5% – до $4,068 млрд, импорта – на 1,6%, до $4,462 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе-2020 также было негативным и составило $393,6 млн, что однако лучше показателя предыдущего месяца ($517,2 млн). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе текущего года составил 0,93 (в январе-августе-2019 – 0,85).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.