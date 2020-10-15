Из «коронавирусного» фонда уже потратили почти 30 миллиардов. На здравоохранение использовано 4,3 млрд грн - Минфин

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 9 октября было потрачено 29,8 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 9 октября 2020 года, из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 29,8 млрд грн. Это 45% от общей суммы. На здравоохранение использовано 4,3 млрд грн (26% предусмотренных для этого средств), на социальную защиту - 9,2 млрд грн (88%), на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн (91%), на возвращение средств за пробное ВНО потрачено 52,5 млн грн (100% выделенных средств). Также на строительство и ремонт дорог использовано 13,6 млрд (39% предусмотренных для этого средств), на сферу культуры - 3 млн грн (0,3%).

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524 млн грн, из которых использовано 127,4 млн.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 66 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.