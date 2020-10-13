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Стартовал проект обмена электронными счетами-фактурами между компаниями Украины и Польши
17:26 13.10.2020 |
Начался пилотный проект по обмену электронными счетами-фактурами с помощью решения eDelivery между избранными компаниями из Украины и Польши.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«Реализация пилота заложит фундамент для создания технико-правовых механизмов, с помощью которых украинские компании смогут отправлять и получать электронные документы от контрагентов из ЕС, США, Канады, Австралии, Сингапура и др.», - подчеркнул проектный менеджер пилота eDelivery от Минцифры Михаил Латинский.
Как отмечается, проект eDelivery внедряется Программой EU4Digital и является важным шагом на пути к обеспечению безопасного, надежного, доступного и эффективного обмена данными по трансграничным счетам между партнерами Восточного партнерства и ЕС.
Компаниями-участниками от Украины стали один из ведущих и крупнейших производителей подсолнечного масла и поставщик сельхозпродукции "Кернел" и Premier Food, которая предоставляет комплексные услуги общественного питания, поставляет мясные и молочные продукты. Для обеспечения обмена данными счетов с польской стороной участие в проекте принимает сертифицированный поставщик услуг точки доступа к сети Peppol eDelivery Edison S.A.
В Украине самая первая точка доступа сети Peppol eDelivery создана, обслуживается и управляется Государственным предприятием «Дія».
Партнеры, участвующие в трансграничной торговле, будут обмениваться данными счетов в сети Peppol через eDelivery. Пилотный проект будет считаться успешным, если компании из Украины и Польши смогут обмениваться стандартизированными данными счетов-фактур в момент выставления счета с использованием решения eDelivery.
После завершения пилота команда Программы EU4Digital подготовит рекомендации относительно необходимых юридических, организационных и технических корректив, которые необходимо внести для полномасштабного внедрения решения на национальном уровне.
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