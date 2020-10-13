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ЕБА обеспокоена отсутствием нормативно-правовой базы для запуска новой формы таможенной декларации
17:11 13.10.2020 |
Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обращает внимание на отсутствие необходимой нормативно-правовой базы для запуска новой формы декларации на таможне и просит запустить ее с тестовым периодом.
"С 7 ноября 2020 года в Украине вводится новая электронная форма общей декларации прибытия на таможне. Это абсолютно новая форма документа, которую компании-перевозчики должны заполнять до пересечения границы Украины и которая продолжит гармонизацию украинского таможенного законодательства к нормам и требованиям ЕС", - указала ЕБА в релизе во вторник.
"В то же время эта ситуация вызывает беспокойство у бизнеса, поскольку на сегодня отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы четко регулировали все процессы такого нововведения для бизнеса", - указала ассоциация.
Так, не утверждены содержание самой декларации - проект его размещен на сайте Министерства финансов. Также до сих пор не одобрен Кабинетом министров порядок подачи декларации, уточнила ЕБА.
Остается совсем не урегулированной и процедура подачи таких документов иностранными перевозчиками или их представителями, поскольку в проекте документа речь идет об украинской форме такой декларации без англоязычной версии, добавили эксперты ЕБА.
Помимо этого, отсутствуют такие направления ввоза грузов как авизо, морской и железнодорожный, не согласован формат данных с морскими перевозчиками или их агентами.
ЕБА призывает Минфин и Государственную таможенную службу обратить внимание на недостаточную подготовку к внедрению декларации, просит ускорить процесс согласования формы и предусмотреть ее англоязычную версию.
Помимо этого, следует предоставить возможность тестового периода подачи деклараций для компаний, чтобы настроить свои производственные процессы. В частности, предусмотреть вариант подачи предварительной декларации, полагают в бизнес-ассоциации.
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