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В ЕБА раскритиковали намерения КМУ повысить акциз на алкоголь
08:10 13.10.2020 |
С 1 января 2021 года в Украине предлагается увеличение ставок акцизного налога на ликеро-водочные изделия на 11,6%. Соответствующая инициатива вводится законопроектом № 4101 и альтернативными к нему, зарегистрированным в Верховной Раде в сентябре. Об этом сообщает прессслужба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает УНН.
В то же время по данным экспертов Ассоциации, увеличение ставок акцизного налога в течение последних лет приводит к сокращению реализации легальной продукции и не способствует увеличению поступлений в государственный бюджет, как это отмечается в пояснении к проекту Закона № 4101.
"Так, в 2017 году акцизный налог на ликеро-водочные изделия был увеличен на 20%, однако, это не только не обеспечило дополнительных поступлений в государственный бюджет, как предполагалось, но и привело к их уменьшению.
В общем, в период с 2014 по 2017 годы ставка акцизного налога на ликеро-водочные изделия выросла на 125% (с 56,42 гривен за 1 л 100% спирта до 126,96 гривен за 1 л 100% спирта). Однако, поступления выросли всего на 14%", - сообщают в пресс-службе Ассоциации.
По данным Государственной казначейской службы Украины, за январь-июнь 2020 года от производства ликеро-водочных напитков получено почти на 13% больше поступлений акцизного налога, а от импорта - более чем 22% (чем за аналогичный период прошлого года).
"Бизнес в который раз подчеркивает важность стабильной налоговой нагрузки, для достижения развития той или иной сферы", - говорится в сообщении.
Также ЕБА обращает внимание на то, что в декабре 2019 года был принят закон о демонополизации спиртовой отрасли, который вступил в силу с 1 июля 2020 года и предусматривает, в том числе, приватизацию спиртовых заводов. Однако, основным потребителем спиртовой отрасли Украины по состоянию на 2020 год остаются производители ликеро-водочных изделий (80% от всего производимого спирта ректификованного используется на их производство), а доля экспорта спирта не превышает 2% от общего объема производства.
Кроме этого, в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС установлена квота на экспорт этанола в ЕС в размере 85400 тонн, которая в 2021 году составит 100 000 тонн и пока не предвидится пересмотра, что также является определенным барьером в экспорте как готовой продукции, так и сырья.
"А это значит, что инвесторы, которые заинтересованы будут в приобретении спиртзаводов вынуждены будут сконцентрированы на внутреннем ниспадающем рынке производства и сбыте продукции и сырья.
Однако, факторы, способствующие негативной тенденции отрасли (а именно - увеличение ставок акцизного налога на 11,6%) могут повлиять на инвестиционную привлекательность приобретения спиртзаводов, а следовательно, и на поступления в государственный бюджет", - добавляют в ЕБА.
В то же время, доля нелегального рынка алкогольной продукции продолжает расти, а очередное увеличение ставок акцизного налога будет только способствовать развитию этой негативной тенденции.
Так, по оценкам Государственной службы статистики Украины, уже более 50% объема крепкого алкоголя на рынке является нелегальным, и именно поэтому легальный бизнес терпит серьезные потери.
"Более того, увеличение государством налоговой нагрузки в период экономического кризиса в результате пандемии COVID-19 может поставить легальных операторов рынка алкогольных напитков в Украине в еще более затруднительное финансовое положение, углубить кризисные явления в отрасли и ограничить возможности для системного развития.
Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призывает воздержаться от повышения фискального давления в период кризиса, в целом, касается норм законопроекта № 4101. В противном случае, потери для бизнеса будут еще болезненнее, а некоторые компании, вероятно, вообще будут вынуждены приостановить свою деятельность", - резюмировали в пресс-службе Ассоциации.
Как писал УНН в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
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