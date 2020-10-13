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Зеленский назначил уполномоченным АМКУ выходца из СБУ
Богдан Горобец стал восьмым госуполномоченным АМКУ из восьми необходимых.
Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета (АМКУ).
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №427/2020 от 12 октября обнародован на сайте главы государства.
По данным из открытых источников, до последнего времени Богдан Горобец занимал должность начальника первого отдела первого управления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Как представитель СБУ входил в коллегию Фонда госимущества Украины.
Согласно поданной декларации, Горобец в прошлом году получил 291,26 тыс. грн зарплаты в военной части Е6133 Службы безопасности Украины.
Ему принадлежит автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска.
Он также задекларировал право пользования комнатой площадью 17 кв. м в военной части Е6133. Другой недвижимости Горобец не указал.
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