Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины по итогам января-августа 2020 года в 5,8%.

Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за январь-август 2020 года, обнародованный на сайте Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"В августе 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения, а некоторые - даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство)", - отмечается в документе.

Как результат, по итогам 8 месяцев министерство оценивает сокращение сводного индекса производства (СИП) в 6,5%, по сравнению с 7,3% по итогам первых семи месяцев 2020 года.

Как сообщалось, по итогам первых семи месяцев 2020 года Минэкономики оценивало падение ВВП Украины в 6,2%, по сравнению с 6,5% в первом полугодии.

Минэкономики, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на уровне 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

