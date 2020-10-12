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Дионисий Галикарнасский
Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%, – Минэкономики
18:15 12.10.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины по итогам января-августа 2020 года в 5,8%.
Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за январь-август 2020 года, обнародованный на сайте Минэкономики, передает БизнесЦензор.
"В августе 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения, а некоторые - даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство)", - отмечается в документе.
Как результат, по итогам 8 месяцев министерство оценивает сокращение сводного индекса производства (СИП) в 6,5%, по сравнению с 7,3% по итогам первых семи месяцев 2020 года.
Как сообщалось, по итогам первых семи месяцев 2020 года Минэкономики оценивало падение ВВП Украины в 6,2%, по сравнению с 6,5% в первом полугодии.
Минэкономики, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на уровне 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.
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