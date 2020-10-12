Финансовые новости
- |
- 12.10.20
- |
- 22:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин отдал два здания «Укрзализныци» в Киеве для размещения Минпрома
15:42 12.10.2020 |
Кабинет министров решил передать часть двух зданий АО "Укрзализныця" для размещения Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1192-р от 30 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.
Об отчуждении путем передачи недвижимого имущества в государственную собственность
В частности, правительство решило передать Минпрому первый, второй, третий, четвертый этажи, а также подвала и технического этажа здания в Киеве, по ул. Ивана Франко, 21-23, а также первый - четвертый этажи здания по ул. Лысенко, 6.
Министерству инфраструктуры вместе с АО "Укрзализныця" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности поручено в месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для выполнения этого распоряжения.
В свою очередь глава первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадим Москвин обратил внимание, что в здании по улице Ивана Франко расположена система управления перевозками "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.
"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть в поезд, потому отсканировать билет станет невозможно. Остановка системы управления перевозками более чем на шесть часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, что приведет к убыткам бизнеса грузопроизводителей. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - заявил Москвин.
По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, и не знают, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский против Ощадбанка: олигарх оспаривает у банка $1,3 млрд российских активов
|Набсовет «Нафтогаза» покидает иностранец: «Наростает саботаж со стороны коррумпированных сил»
|Игра Качурой: Когда в Верховной Раде создадут группу «Слуги народа — За жизнь»
|Зона COVID-эксперимента. К чему уже привели донбасские испытания путинской вакцины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%, – Минэкономики
|Дизельное топливо в период с 5 по 12 октября подорожало в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка
|Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая
|PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине - компания
|Кабмин отдал два здания «Укрзализныци» в Киеве для размещения Минпрома
|Польская PGNIG перенесла начало разведки газа в Украине на 2021г
Это интересно
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях
|Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне
|Кларксон назвал лучшие автомобили года
|AMD показала, что Radeon RX 6000 легко справится с играми в 4K
|AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
|Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим
|Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ