Кабмин отдал два здания «Укрзализныци» в Киеве для размещения Минпрома

Кабинет министров решил передать часть двух зданий АО "Укрзализныця" для размещения Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1192-р от 30 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Об отчуждении путем передачи недвижимого имущества в государственную собственность

В частности, правительство решило передать Минпрому первый, второй, третий, четвертый этажи, а также подвала и технического этажа здания в Киеве, по ул. Ивана Франко, 21-23, а также первый - четвертый этажи здания по ул. Лысенко, 6.

Министерству инфраструктуры вместе с АО "Укрзализныця" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности поручено в месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для выполнения этого распоряжения.

В свою очередь глава первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадим Москвин обратил внимание, что в здании по улице Ивана Франко расположена система управления перевозками "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть в поезд, потому отсканировать билет станет невозможно. Остановка системы управления перевозками более чем на шесть часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, что приведет к убыткам бизнеса грузопроизводителей. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - заявил Москвин.

По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, и не знают, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.