Цены производителей Украины в сентябре выросли на 1,7% - Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в сентябре 2020 года выросли на 1,7%, тогда как в августе - на 2,3%, июле - на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточнило, что в пределах страны в сентябре к августу 2020 года цены промпроизводителей увеличились на 1%, тогда как при поставках за ее пределы - на 4,5%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам сентября 2020 года цены в промышленности снизились на 1,7%, тогда как по итогам августа - на 4,7%, июля - на 7,5%, июня - на 4,6%, мая - на 5,1%. Такой результат обусловлен падением промцен в Украине за год на 5,1%, тогда как при экспортных поставках они увеличились на 13%.

В третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цены производителей выросли на 0,9%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены производителей снизились на 4,7%.

Госстат указал, что с начала года (сентябрь-2020 к декабрю-2019) рост цен производителей составил 6,3%, в том числе за пределы страны - 21,9%.

