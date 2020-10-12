Денежная масса в Украине в сентябре возросла на 2,9%

Денежная масса в Украине в сентябре 2020 года возросла на 2,9% - до 1 трлн 723,18 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1% - до 567,879 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в сентябре выросли также на 1% - до 475,074 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 3,6% - до 1 трлн 244,945 млрд грн, в частности, в национальной валюте - на 3,4% (до 745,629 млрд грн), а в инвалюте - на 3,8% (до 499,316 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков в сентябре сократился на 3,3% - до 981,059 млрд грн, в том числе в нацвалюте - 0,6% (до 609,052 млрд грн) и в инвалюте - на 7,5% (до 372,007 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в сентябре снизились на 11,3% - до $15,794 млрд.

Как сообщалось, в августе 2020 года денежная масса в Украине выросла на 0,7%, денежная база - на 2,4%, в том числе М0 - на 1,8%. Депозитный и кредитный портфель банков за август увеличились на 0,2%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном центробанком в июле, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год с 7,5% (в апрельском прогнозе) до 20,7% и денежной массы – с 3,5% до 19,5%.