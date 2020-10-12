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Кабмин поддержал законопроект по передаче от НКРЭКУ на места полномочий регулирования тепло- и водоснабжения
09:04 12.10.2020 |
Кабинет министров поддержал законопроект, предусматривающий передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по лицензированию хоздеятельности в сферах тепло-водоснабжения и водоотведения и установления тарифов местным органам власти.
Соответствующее решение по утверждению разработанного Министерством развития громад и территорий законопроекта принято правительством на заседании в пятницу вечером.
"Это законопроект, который принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с Международным валютным фондом, то есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с Фондом, которые имели дедлайн в этом году", - сказал на открытии заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно законопроекту, за НКРЭКУ остаются полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности только по производству тепловой энергии на АЭС, ТЭЦ, ТЭС, а также когенерационных установках и установление тарифов на производство тепловой энергии соответствующими предприятиями.
В Минрегионе указали, что Кабинет министров будет утверждать лицензионные условия и порядки формирования тарифов для лицензиатов областных и Киевской госгорадминистрации, НКРЭКУ - для лицензиатов, которые останутся за ней. Тарифы на тепловую энергию будут устанавливать органы местного самоуправления.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас НКРЭКУ регулируется только 27 предприятий теплоснабжения и 53 предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, что в обоих случаях составляет 2% от общего количества субъектов хозяйствования в соответствующей сфере.
В записке отмечается, что до 2017 года около 97% рынка производства и предоставления коммунальных услуг занимали субъекты хозяйствования, регулируемые НКРЭКУ. В 2017 году на местный уровень было передано 81% предприятий теплоснабжения (207 объектов) и 61% предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (88 объектов). При этом отмечается, что предприятия были переданы со значительными объемами убытков, кредиторской и дебиторской задолженностей. По данным, приводимых в записке, объемы убытков предприятий теплоснабжения за период регулирования НКРЭКУ выросли в 3,2 раза, предприятий водоснабжения и водоотведения - в 2 раза.
"Достичь самоокупаемости деятельности субъектов природных монополий и субъектов хозяйственной деятельности на смежных рынках при помощи регулирования НКРЭКУ не удалось", - констатирует в записке Минрегион.
Причинами убыточности предприятий называют несвоевременный пересмотр тарифов на тепловую энергию и комуслуги, а также несоответствие фактических объемов реализации тепловой энергии объемам ее реализации, учтенных в установленных регулятором тарифах.
"Учитывая политику правительства по децентрализации, а также то, что передача полномочий по регулированию деятельности поставщиков комуслуг от НКРЭКУ к органам местного самоуправления началась в 2017 году, целесообразно завершить ее в 2021 году", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
По его словам, это также позволит уменьшить затраты Госбюджета на финансирование НКРЭКУ минимум на 68,7 млн грн в год, а средства, направляемые предприятиями на оплату ставки регулирования, могут быть направлены на производственные потребности и модернизацию.
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