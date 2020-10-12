Prozorro разрешила сообщать о нарушениях в тендерах напрямую в Госаудит

Бизнес и общественные активисты отныне могут сообщать о нарушениях и растратах в тендерах на Prozorro непосредственно в Госаудитслужбу.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт торговой площадки, такая техническая возможность появилась на портале электронных закупок Prozorro.

"На странице каждого тендера теперь есть кнопка "Нашли нарушения? Обратитесь в Госаудитслужбу". Нажав на нее, жалобщик сможет указать данные, выбрать из перечня нарушений в публичных закупках именно то, с чем он/она столкнулись, и подробно его описать", - сообщили в Prozorro.

После того, как обращение будет наложен ЭЦП, сообщение попадет в кабинет Государственной аудиторской службы на Prozorro. Если приведенных фактов будет достаточно, Государственная аудиторская служба сможет проверить закупку и обязать исправить нарушения до момента растраты. А если речь идет об уже потраченных бюджетных средствах - наложить на нарушителей штраф или передать дело в суд.

"Этот функционал - это возможность для обеих сторон сделать свою коммуникацию быстрее и качественнее. А качественная коммуникация между ОО и аудиторами - это контроль в сфере и больше исправленных нарушений в публичных закупках. Поэтому сейчас важно, чтобы обе стороны начали пользоваться этой возможностью", - подчеркнул директор инновационных программ Transparency International Ukraine Иван Лахтионов.

Новый функционал был разработан ГП "Прозорро" при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" / TAPAS, во исполнение Распоряжения КМУ от 18 декабря 2018 года № 1088-р "Об утверждении плана действий по внедрению Инициативы "Партнерство "Открытое правительство" в 2018-2020 годах", - говорится в сообщении.

Как известно, согласно закону "О публичных закупках" мониторингом государственных тендеров занимается именно Государственная аудиторская служба Украины, которая выявляет нарушения в публичных закупках. Обращение общественных организаций является одним из оснований для начала мониторинга закупки государственными аудиторами. Кроме того, отныне и бизнес получил новый инструмент для достижения справедливости.