Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин предложил передать полномочия по тарифам на коммуналку местным властям
20:54 09.10.2020 |
Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения".
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Документом предлагается передать полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, соответственно, установление тарифов на тепловую энергию и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения от НКРЭКУ местным органам власти", - сообщил представитель Кабмина.
За НКРЭКУ таким образом предлагается оставить лицензирование хозяйственной деятельности только производства тепловой энергии на теплоцентралях, ТЭС, АЭС и когенерационных установках и установление соответствующим субъектам хозяйственных тарифов на производство тепловой энергии.
Законопроектом также предусматривается установить, что до установления органами местного самоуправления в установленном порядке тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, которые будут применяться субъектами хозяйствования, лицензионные дела которых переданы от НКРЭКУ местным властятм, продолжают действовать соответствующие тарифы, установленные Комиссией до вступления в силу этого закона.
Как пояснил, открывая заседание Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, принятие этого законопроекта является одним из структурных маяков по программе сотрудничества с МВФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин предложил передать полномочия по тарифам на коммуналку местным властям
|АМКУ разрешил Тигипко купить «Днепрометиз» у россиян вопреки санкциям
|РГК инвестирует 1 миллион евро в испытания транспортировки водорода в газовой сети Украины, – S&P Global Platts
|Украина за 9 месяцев снизила импорт угля на 14,9%
|Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию
|«Венецианка» формально утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме
Это интересно
|Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем