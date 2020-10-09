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Fitch прогнозирует ухудшение показателей долга городов Украины из-за пандемии
15:47 09.10.2020 |
Пандемия коронавируса обусловит низкие налоговые доходы украинских городов в 2020-2021 гг. и ускорит ухудшение показателей их долга в среднесрочной перспективе, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.
"По оценкам Fitch, на операционных доходах рейтингуемых украинских городов будут негативно сказываться более низкие поступления от подоходного налога (их основного источника доходов) и снижение поступлений от местных налогов, по некоторым из которых был объявлен мораторий на несколько месяцев без компенсации со стороны государства", - говорится в пресс-релизе Fitch в пятницу.
По мнению агентства, вероятно дальнейшее перераспределение обязательств между бюджетами разных уровней, при этом увеличивается риск передачи не профинансированных полномочий. При этом краткосрочный характер долга местных и региональных органов власти повышает риск рефинансирования и оказывает давление на показатели обеспеченности долга.
"Мы полагаем, что пандемия обусловит более сложную конъюнктуру на рынках капитала, включая ухудшение доступа к финансированию на фоне снижения перспектив роста, и высокое давление в плане рефинансирования на суверенного эмитента", - отмечает агентство.
Fitch отмечает умеренную долговую нагрузку украинских городов. Однако они имеют значительные забалансовые обязательства, обусловленные муниципальными компаниями, по большей части убыточными.
"По значительной части долга городов и муниципальных компаний присутствует валютный риск, что оказывает давление на их бюджеты ввиду волатильности украинской гривни и отсутствия механизмов хеджирования", - констатирует агентство.
Fitch напоминает, что рейтинг присваивается восьми украинским городам - Киев, Харьков, Львов, Одесса, Николаев, Мариуполь (кредитоспособность - "b+"), сдерживаются суверенным рейтингом Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом, Кривой Рог и Запорожье (кредитоспособность - "b") - уравниваются с суверенным рейтингом.
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