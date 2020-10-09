Инфляция в Украине в сентябре выросла на 0,5%, в годовом измерении снизилась до 2,3% - Госстат

Между тем в сентябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам сентября-2020 снизилась до 2,3% по сравнению с 2,5% по итогам августа и 2,4% – июля, вернувшись на уровень конца марта.
Согласно данным Госстата, в сентябре-2020 базовая инфляция составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. Однако в сентябре пришлого года она была еще выше – 1,2%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам сентября также снизилась с 3,2% до 3,1%.
На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7,0%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% - продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.
Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т.ч. обувь - на 8,9%, одежда - на 7,4%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цены на природный газ на 18,4%.
Цены на транспорт возросли на 0,5%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел - на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд на железнодорожном пассажирском транспорте.
Услуги образования подорожали на 11,0%, а именно: высшего - на 15,1%, среднего - на 9,1%.
Потребительские цены в сентябре 2020года, %:
|сентябрь 2020 к августу 2020
|сентябрь 2020 к декабрю 2019
|сентябрь 2020 к сентябрю 2019
|январь-сентябрь 2020 к январю-сентябрю 2019
|Индекс потребительских цен
|0,5
|1,7
|2,3
|2,4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-0,6
|0,6
|1,3
|2,6
|Продукты питания
|-0,7
|0,6
|1,4
|2,7
|Хлеб та хлебопродукты
|0,2
|5,4
|7,3
|8,7
|Хлеб
|0,5
|3,0
|4,2
|6,1
|Макаронные изделия
|0,3
|3,2
|2,7
|3,1
|Мясо и мясопродукты
|0,5
|-0,5
|-2,1
|-0,1
|Рыба та рыбопродукты
|0,5
|3,2
|1,4
|2,4
|Молоко
|0,5
|-1,5
|5,2
|6,4
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,4
|1,2
|5,3
|5,8
|Яйца
|7,3
|-14,2
|-3,1
|-8,1
|Масло сливочное
|0,0
|0,6
|2,9
|4,9
|Масло подсолнечное
|1,4
|1,9
|0,4
|-1,4
|-8,9
|26,7
|19,0
|25,6
|Овощи
|-7,0
|-25,1
|-19,8
|-16,3
|Сахар
|1,6
|5,2
|-1,2
|0,9
|Безалкогольные напитки
|0,8
|1,8
|1,3
|1,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,6
|6,8
|9,4
|11,1
|Одежда и обувь
|7,9
|-2,3
|-5,2
|-4,1
|Одежда
|7,4
|-1,7
|-4,7
|-3,6
|Обувь
|8,9
|-2,7
|-5,7
|-4,8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|3,6
|0,6
|0,6
|-7,2
|Содержание и ремонт жилья
|0,6
|2,5
|3,2
|3,1
|Водоснабжение
|0,0
|18,5
|21,9
|22,8
|Канализация
|0,0
|16,5
|19,3
|19,4
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,0
|2,6
|3,2
|5,0
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|18,4
|4,8
|0,4
|-34,8
|Горячая вода, отопление
|0,0
|-13,0
|-12,5
|-9,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,2
|0,2
|-0,8
|-1,0
|Здравоохранение
|0,4
|6,1
|6,5
|4,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,4
|6,3
|6,2
|3,7
|Амбулаторные услуги
|0,8
|7,1
|8,9
|8,8
|Транспорт
|0,5
|0,8
|-1,0
|-2,9
|Топливо и масла
|0,6
|-16,0
|-17,4
|-16,8
|Транспортные услуги
|-0,1
|4,0
|3,6
|4,6
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-2,7
|11,5
|5,9
|7,6
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,0
|2,5
|3,3
|4,7
|Связь
|0,0
|3,9
|7,7
|7,4
|Отдых и культура
|-0,6
|-1,6
|-2,2
|-2,1
|Образование
|11,0
|13,7
|14,1
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|-0,7
|1,9
|4,2
|6,6
|Разные товары и услуги
|0,5
|-0,4
|4,7
|6,8
Данные: Госстат
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.