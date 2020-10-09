Инфляция в Украине в сентябре выросла на 0,5%, в годовом измерении снизилась до 2,3% - Госстат

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5% после снижения на 0,2% в августе и 0,6% - в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Между тем в сентябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам сентября-2020 снизилась до 2,3% по сравнению с 2,5% по итогам августа и 2,4% – июля, вернувшись на уровень конца марта.

Согласно данным Госстата, в сентябре-2020 базовая инфляция составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. Однако в сентябре пришлого года она была еще выше – 1,2%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам сентября также снизилась с 3,2% до 3,1%.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7,0%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% - продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т.ч. обувь - на 8,9%, одежда - на 7,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цены на природный газ на 18,4%.

Цены на транспорт возросли на 0,5%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел - на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд на железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 11,0%, а именно: высшего - на 15,1%, среднего - на 9,1%.



Потребительские цены в сентябре 2020года, %:

сентябрь 2020 к августу 2020 сентябрь 2020 к декабрю 2019 сентябрь 2020 к сентябрю 2019 январь-сентябрь 2020 к январю-сентябрю 2019 Индекс потребительских цен 0,5 1,7 2,3 2,4 Продукты питания и безалкогольные напитки -0,6 0,6 1,3 2,6 Продукты питания -0,7 0,6 1,4 2,7 Хлеб та хлебопродукты 0,2 5,4 7,3 8,7 Хлеб 0,5 3,0 4,2 6,1 Макаронные изделия 0,3 3,2 2,7 3,1 Мясо и мясопродукты 0,5 -0,5 -2,1 -0,1 Рыба та рыбопродукты 0,5 3,2 1,4 2,4 Молоко 0,5 -1,5 5,2 6,4 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,4 1,2 5,3 5,8 Яйца 7,3 -14,2 -3,1 -8,1 Масло сливочное 0,0 0,6 2,9 4,9 Масло подсолнечное 1,4 1,9 0,4 -1,4 -8,9 26,7 19,0 25,6 Овощи -7,0 -25,1 -19,8 -16,3 Сахар 1,6 5,2 -1,2 0,9 Безалкогольные напитки 0,8 1,8 1,3 1,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,6 6,8 9,4 11,1 Одежда и обувь 7,9 -2,3 -5,2 -4,1 Одежда 7,4 -1,7 -4,7 -3,6 Обувь 8,9 -2,7 -5,7 -4,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 3,6 0,6 0,6 -7,2 Содержание и ремонт жилья 0,6 2,5 3,2 3,1 Водоснабжение 0,0 18,5 21,9 22,8 Канализация 0,0 16,5 19,3 19,4 Содержание домов и придомовых территорий 0,0 2,6 3,2 5,0 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ 18,4 4,8 0,4 -34,8 Горячая вода, отопление 0,0 -13,0 -12,5 -9,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,2 0,2 -0,8 -1,0 Здравоохранение 0,4 6,1 6,5 4,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,4 6,3 6,2 3,7 Амбулаторные услуги 0,8 7,1 8,9 8,8 Транспорт 0,5 0,8 -1,0 -2,9 Топливо и масла 0,6 -16,0 -17,4 -16,8 Транспортные услуги -0,1 4,0 3,6 4,6 Пассажирский железнодорожный транспорт -2,7 11,5 5,9 7,6 Пассажирский автодорожный транспорт 0,0 2,5 3,3 4,7 Связь 0,0 3,9 7,7 7,4 Отдых и культура -0,6 -1,6 -2,2 -2,1 Образование 11,0 13,7 14,1 13,4 Рестораны та гостиницы -0,7 1,9 4,2 6,6 Разные товары и услуги 0,5 -0,4 4,7 6,8

Данные: Госстат

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.