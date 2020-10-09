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Доля госсектора в экономике Украины продолжает падать
14:22 09.10.2020 |
Доля государственного сектора в экономике Украины за первое полугодие 2020 года составляла 11,5%, Это меньше, чем за первые три месяца года (11,8%).
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Доля госсектора в экономике Украины продолжает падать
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