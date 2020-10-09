В Киеве представили Индекс прозрачности украинских компаний

Представлен Индекс прозрачности украинских компаний-2019 по критерию прозрачности сайтов компаний, которые являются крупнейшими налогоплательщиками.

Исследование представили в Укринформе Профессиональная ассоциация корпоративного управления, Центр «Развитие КСО».





«Индекс - это прежде всего оценка открытой информации, которая выложена на сайтах. Также мы оценивали страницы руководителей компаний в социальных сетях. Оценивались элементы корпоративного управления и социальной ответственности. И уже три года подряд мы берем крупнейшие компании-налогоплательщиков по данным налоговой, фискальной службы», - сообщила эксперт Центра «Развитие КСО» Алла Зинченко.

Критерии, по которым оценивались сайты компаний - содержание, отчетность, доступность и навигация. Компании, демонстрирующие высокий уровень прозрачности на своих сайтах: АБ «Укргазбанк», ЗАО «Карлсберг Украина», АО «ПУМБ».

«Если общий уровень прозрачности - это 25,5%, т.е. только четверть информации раскрывали компании на своих сайтах, то для 10-ти компаний лидеров Индекса - это 52,3%, то есть они вдвое больше предоставляли информации, входившей в категории оценивания» , - сообщила Зинченко, отметив, что в отличие от предыдущих лет большинство в ТОП-10 Индекса составляют государственные компании.

Исследование показало, что чаще всего компании размещают на своих сайтах информацию, касающуюся охраны окружающей среды, трудовых отношений, работы с громадами, корпоративного управления, руководства компании, состава наблюдательного совета, информации для инвесторов, антикоррупционных программ.

Как отметила директор Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина, исследование показывает, что все больше украинских компаний делают свою деятельность публичной.

«Отслеживая Индекс за разные годы, можно увидеть, как меняется прозрачность компаний. Например, с 2017 года, когда мы добавили отчеты по управлению, мы увидели насколько увеличилось количество отчетов компаний. Исследование не стоит на месте, меняются времена, добавляются новые факторы и важные критерии», - подчеркнула Сапрыкина.

Председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев сообщил, что такое исследование планируют сделать регулярным.

«Мы планируем повторить такое исследование. Мы постараемся совершенствовать методологию, но сохранять основные критерии, чтобы сравнивать, как было в этом году и как будет в будущем, и чтобы результаты были сопоставимы, чтобы было видно, есть прогресс или нет. И это будет наш вклад в развитие отечественной экономики», - подчеркнул Окунев.

Согласно Индексу прозрачности сайтов украинских компаний-2019, участниками оценивания стали сайты компаний, которые вошли в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в Украине в 2019 году по данным Государственной налоговой службы. Оценка касается деятельности компаний за 2019 год, до пандемии, вызванной COVID-19. Были проанализированы 86 сайтов (14 компаний из числа самых крупных не имеют сайтов), в том числе сайты 63 частных компаний и 23 государственных предприятий (в том числе, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не менее 50 процентов + 1 акция). Были оценены результаты компаний в следующих сферах: корпоративное управление, права человека, трудовые отношения, окружающая среда, отношения с потребителями, честные операционные практики, работа с громадами, отчетность компании (в том числе отчет об управлении и нефинансовые отчеты), навигация сайта и его доступность .

Исследование провели Профессиональная ассоциация корпоративного управления в партнерстве с Центром «Развитие КСО» и при поддержке CIPE, а также при содействии Минэкономики.