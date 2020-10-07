Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной

По итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

Согласно тексту документа, стороны ожидают "дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".

Саммит определил направления обновления соглашения: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal), финансовое сотрудничество.

Предварительная работа на этих направлениях уже началась.

Заметим, вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.

В конце концов, в итоговок заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украины.