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Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной
По итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации.
Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".
Согласно тексту документа, стороны ожидают "дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".
Саммит определил направления обновления соглашения: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal), финансовое сотрудничество.
Предварительная работа на этих направлениях уже началась.
Заметим, вокруг формулировок пункта об обновлении соглашения споры между украинскими и европейскими дипломатами продолжались до последнего момента.
В конце концов, в итоговок заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, как и настаивала Украины.
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