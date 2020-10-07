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Украина и Евросоюз подписали ряд новых соглашений: что они предусматривают
08:30 07.10.2020 |
Украина и Европейский Союз подписали ряд новых соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документов транслировалась на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.
В частности, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи подписали три соглашения - относительно "Программы ЕС "Сильные регионы" (EU4ResilientRegions), относительно механизма развития гражданского общества в Украине, а также относительно климатического пакета для стабильной экономики.
Как сообщил в микроблоге Twitter глава представительства ЕС в Украине, соглашение по программе ЕС "крепкие соглашение по программе ЕС "Сильные регионы" предусматривает выделение Украине 30 млн евро, соглашение относительно механизма развития гражданского общества в Украине - 20 млн евро и соглашение относительно климатического пакета для стабильной экономики - 10 млн евро.
Кроме того, подписаны три проекта между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
В частности, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская подписали финансовое соглашение "Проект энергоэффективности общественных зданий в Украине".
Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова подписали гарантийное соглашение "Логистическая сеть, модернизация и цифровизация" Укрпошты".
Вместе с тем генеральный директор национального оператора почтовой связи "Укрпошта" Игорь Смелянский и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова подписали финансовое соглашение "Логистическая сеть, модернизация и цифровизация "Укрпошты".
Как сообщили УНИАН в пресс-службы Офиса президента, "Программа ЕС "Сильные регионы" должна способствовать привлечению помощи ЕС для повышения устойчивости Украины, в частности к гибридным угрозам и дестабилизирующим ситуациям, к примеру пандемия COVID-19, а также увеличению потенциала Украины по развитию мира.
Также, документ о механизме развития гражданского общества Украины имеет целью помощь ЕС для укрепления демократии в Украине.
Вместе с тем, соглашением "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению; поддержка смягчения изменений климата за счет сокращения выбросов парниковых газов и веществ, разрушающих озоновый слой; стимулирование перехода к чистой и круговой экономике.
При этом, целью заключения соглашения о финансировании проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине» является привлечение помощи Европейского инвестиционного банка на финансирование мер, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине. Общий вклад ЕИБ в рамках соглашения составляет 300 млн евро.
Подписание документа «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты)» обеспечит закупку сортировочного оборудования (автоматическая сортировочная линия crossbelt с пропускной способностью 12 тыс. единиц в час, сортировочная линия posisorter, две сортировочные линии Oprisorter, полуавтоматические роликовые конвейеры, гравитационные конвейеры, IT-серверы и периферия) и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом (в частности, строительство депо в шести городах), внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Общий объем средств для реализации проекта, в соответствии с оценками экспертов ЕИБ, составляет 30 млн евро (без НДС).
Благодаря кредиту, предусмотренному финансовым соглашением «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты)», «Укрпошта» модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей IT-инфраструктуры.
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