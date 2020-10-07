Объемы реализации промпродукции уменьшились на 9% - Госстат

За январь-август 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,53 трлн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-август 2020 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 1,53 трлн грн, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 442,04 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за 8 месяцев 2020 года было реализовано на 213,13 млрд грн (на 25,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны - на 73,21 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 37,32 млрд грн (на 35,4% меньше); сырой нефти и природного газа - на 47,36 млрд грн (на 45,5% меньше); металлических руд - на 105,32 млрд грн (на 9,3% меньше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 105,32 млрд грн (на 7,2% меньше, чем за январь-август 2019 года), из которых за пределы страны - на 367,30 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 360,36 млрд грн (на 3,0% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 232,34 млрд грн (на 17,9% меньше); продукции машиностроения - на 103,73 млрд грн (на 14,0% меньше).

Также за 8 месяцев 2020 года было выработано, передано и распределено электроэнергии на 232,43 млрд грн (на 5,0% больше по сравнению с январем-августом 2019 года), произведено и распределено газа - на 39,21 млрд грн (на 21,9% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1%, по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн. Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 год), перерабатывающей промышленности - на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше), произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше), газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).