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Количество крупных налогоплатильщиков в 2021г сократится на 20% - налоговая
08:13 07.10.2020 |
Количество крупных налогоплательщиков в 2021 году сократится почти на 20% или на 254 предприятия - до 1,375 тыс. компаний, сообщила Государственная налоговая служба.
"Госналоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год. В него вошли 1,375 тыс. субъектов хозяйствования", - сообщило ведомство в Facebook во вторник.
Как пояснили в налоговой, сокращение списка связано в связи со сменой критериев отнесения к категории крупных налогоплательщиков, как это указано в законе №466.
В частности, к таким плательщикам относятся юрлица с объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре отчетных квартала свыше EUR 50 млн, или если сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в бюджет, помимо таможенных, уплаченных им, превышает EUR 1,5 млн. Ранее критерии предполагали EUR 1 млн налоговых и таможенных платежей, чтобы отнести компанию к крупным налогоплательщикам.
"В новый реестр не попали 535 налогоплательщика, которые ныне обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков Госналоговой и находятся в реестре-2020. В то же время реестр пополнился 281 новым крупным налогоплательщиком, из которых, в частности, 94 - предприятия торговли, 27 - финансовые и страховые учреждения", - уточнила налоговая.
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