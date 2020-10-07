Минфин получил к проекту бюджета предложений на 1,1 триллиона

Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств (ГРС), превышает 1,1 трлн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин завершил мониторинг обнародования бюджетных запросов на 2021-2023 годы, которые согласно Бюджетному кодексу должны быть публично доступными на сайтах ГРС. На сегодня 91% главных распорядителей средств госбюджета соблюдали требования действующего законодательства и разместили бюджетные запросы на своих сайтах.

9% ведомств, которые не предоставили информацию, - это те ГРС, бюджетные запросы которых содержат информацию с ограниченным доступом, и ГРС, находящиеся в процессе создания.

«Мы получили предложений в проект госбюджета-2021 только от ГРС на сумму 1,1 трлн грн - это еще на один такой бюджет, который мы подготовили», - отметил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Кроме того, в ближайшее время народные депутаты также предоставят свои предложения в проект бюджета на 2021 год.

Согласно бюджетному календарю, парламент должен принять госбюджет-2021 в первом чтении до 20 октября.

«Минфин выступает за эффективное распределение государственных ресурсов. Поэтому для нас важно, чтобы бюджетная дискуссия была конструктивной и была нацелена не только на финансовые показатели, но и на эффективность бюджетных расходов. Мы будем отстаивать принципы сбалансированности бюджета, реалистичности и невозможности его раздувания. Наша принципиальная позиция - все предложения в госбюджет должны быть подтверждены финансовым ресурсом с четкими расчетами» - заявил Улютин.

Как сообщал Укринформ, 14 сентября Кабинет Министров одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2021 год. Проект документа предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%. Доходы в госбюджете на следующий год планируются на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн в план 2020 года); расходы - на уровне 1350 млрд грн.