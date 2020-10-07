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В Украине окончательно отменили бумажную Книгу жалоб
Приказ Минэкономики, который отменяет обязательность ведения Книги отзывов и предложений, официально вступил в силу. Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначении ответственного за нее, рассмотрение жалоб.
Напомним, что в марте 2019 году правительство отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики.
Отметим, что Кабинет министров отменил 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти. Акты действовали в сферах государственного ценового регулирования, энергетики и лицензирования видов хозяйственной деятельности.
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