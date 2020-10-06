В сентябре регистрации подержанных легковушек почти в пять раз превзошли рынок новых авто

В сентябре свою первую регистрацию в Украине прошли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. Это на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца.

Напомним, количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. шт.

В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 82% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 6,1 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В течение сентября было зарегистрировано 3,3 тыс. б/у-шных Фордов.

Третьей по популярности стала Renault с результатом - 3,1 тыс. авто.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали чуть более 3 тыс. украинцев.

Замыкает пятерку лидеров - Opel, в сентябрьском зачете которого 2,1 тыс. украинских номеров.

Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раз больше количества проданных в стране за тот же период новых легковых автомобилей.