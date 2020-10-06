Среднестатистический «возраст» бизнеса в Украине равен 8,4 годам - исследование СУП

Среднестатистический предприниматель-мужчина 31-45 лет, который занимается торговлей и владеет одним-двумя бизнесами, средний "возраст" компании - 8,4 года, свидетельствует исследование "Портрет украинского предпринимателя", проведенного Союзом украинских предпринимателей (СУП) совместно с UMG при поддержке Cipe.

"Средний возраст украинских компаний - чуть больше восьми лет. Самые большие страхи предпринимателей - финансовые обязательства и экономический кризис", - сообщила исполнительный директор СУП Катерина Глазкова, представляя результаты исследования в Киеве во вторник.

По ее словам, в исследовании приняли участие 2 тыс. представителей бизнеса, из которых были отобраны 1 тыс. анкет. В целом опросили 70% микробизнеса, 24% малого бизнеса и 4% и 3% среднего и крупного соответственно.

Как указала Глазкова, среднестатистический предприниматель уделяет работе 47 часов в неделю и среди основных проблем ведения бизнеса называет высокие налоги и постоянную смену правил игры.

Исследование, которое проводилось путем онлайн-анкетировпния и выборочно - методом глубинного интервью (девять интервью), позволило разделить предпринимателей на пять групп: 22% - проворные новаторы, 21% - "киты" бизнеса, по 19% - идейные вдохновители и работающие микрособственники, а также 18% - отстранннным собственники.

"Как мы их определяли? Это психография: отношение, мотивация, ценности, а не сегмент бизнеса или количество сотрудников", - пояснила гендиркктор UMG Наталья Бухалова.