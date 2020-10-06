Мининфраструктуры начинает оцифровку сети отечественных автодорог

Министерство инфраструктуры Украины инициирует проект по оцифровке сети местных дорог для обеспечения сбора геокоординат дорог, а также создания отдельной базы данных и сервиса для паспортизации местной сети.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что уже в этом году планируется начать первую фазу проекта DigitalRoad по созданию е-паспортов дорог местного значения и строительству канализации для волоконно-оптической связи. Кроме того, совместно с TAPAS (проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах") ведомство работает над проектом "Прозрачная инфраструктура".

"В партнерстве с CoST (инициативой по прозрачности в строительной отрасли, Construction Sector Transparency Initiative - авт.) мы начинаем постоянный диалог с представителями региональных дорожных подразделений по созданию качественной дорожной сети местных автодорог. <...> Сейчас внедряется проект "Прозрачная инфраструктура", которым уже скоро смогут пользоваться как и все желающие, так и областные государственные администрации для планирования своей деятельности по восстановлению сети местных дорог", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он пояснил, что это позволит осуществлять мониторинг на местах, а также формировать автоматическую отчетность и визуализацию на картах объектов ремонтов дорог.

Сейчас Министерство работает над созданием системы управления инфраструктурными строительными проектами с предоставлением онлайн-информации на портале "Прозрачное строительство".

Первая часть проекта будет реализована в четвертом квартале 2020 года, вторая - в 2021-м и иметь дополнительные инструменты контроля, отображение в режиме реального времени с возможностью отслеживания руководством государства.

По словам Криклия, ожидаемый срок завершения всех работ по созданию системы - февраль 2021 года. При этом вторая фаза проекта DigitalRoad по оцифровке дорог местного значения запланирована на четвертый квартал 2021 года.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на конец сентября, в Украине полностью реконструированы 2022 км из запланированных в этом году 4200 км автомобильных дорог.