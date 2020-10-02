В Украине 27 тюрем продадут через ProZorro

В Украине насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года, поэтому их выставят на продажу.

Об этом в программе "Официальный разговор" на телеканале «Дом» сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ.

В частности, по ее словам, определён список тюрем, в которых уже более двух лет не содержатся осуждённые, а персонал сведён к минимуму - охране и администрации.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно чёткий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпене. Второе - мы определили, что это будет, наверно, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И один - в Одессе", - сообщила она, не уточнив детали.

На вопрос о том, пойдут ли с молотка в рамках приватизации объекты инфраструктуры пенитенциарной системы, замминистра ответила, что по данному вопросу министерство сотрудничает с Фондом госимущества, а продажи будут проходить через ProZorro.

"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаём в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определён покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдёт нам, как держателю баланса этой системы, - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдёт в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - отметила Высоцкая.

Как сообщалось, первый подобный объект, который Минюст выставил на продажу, - Ирпенский исправительный центр (№ 132), расположенный в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. Последних осужденных оттуда перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.