Финансовые новости
- |
- 02.10.20
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине 27 тюрем продадут через ProZorro
17:50 02.10.2020 |
Об этом в программе "Официальный разговор" на телеканале «Дом» сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ.
В частности, по ее словам, определён список тюрем, в которых уже более двух лет не содержатся осуждённые, а персонал сведён к минимуму - охране и администрации.
"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно чёткий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпене. Второе - мы определили, что это будет, наверно, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И один - в Одессе", - сообщила она, не уточнив детали.
На вопрос о том, пойдут ли с молотка в рамках приватизации объекты инфраструктуры пенитенциарной системы, замминистра ответила, что по данному вопросу министерство сотрудничает с Фондом госимущества, а продажи будут проходить через ProZorro.
"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаём в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определён покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдёт нам, как держателю баланса этой системы, - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдёт в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - отметила Высоцкая.
Как сообщалось, первый подобный объект, который Минюст выставил на продажу, - Ирпенский исправительный центр (№ 132), расположенный в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. Последних осужденных оттуда перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые коррупционные удары по «слугам». Закончится ли «черная полоса» Зеленского до выборов
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
|Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинские пекари прогнозируют подорожание хлеба
|В Украине 27 тюрем продадут через ProZorro
|Рынок новых коммерческих авто в Украине в сентябре вырос на 28%
|«Приват» в очередной раз сменил юрлица на 470 АЗС
|Коболев заболел коронавирусом, обязанности главы «Нафтогаза» будет выполнять Перелома
|Украина за 9 мес. сократила выпуск проката на 2,2%, чугуна - на 1,5%, стали - на 6,2%
|Microsoft планирует инвестировать более $500 млн в развитие облачных сервисов Azure в Украине
Это интересно
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
|Google Camera стала ещё лучше
|Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями
|Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей