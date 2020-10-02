Рынок новых коммерческих авто в Украине в сентябре вырос на 28%

В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1350 машин. Это лучший результат за девять месяцев текущего года.

По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%, сообщает Укравтопром.

Наилучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года - до 351 шт.

Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место потеряв в продажах 41%, закончив месяц с показателем - 136 зарегистрированных машин.