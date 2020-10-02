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Повышение фискальной нагрузки на бизнес может привести к искусственному углублению кризиса - ЕБА
Повышение фискальной нагрузки на бизнес, как это предусматривает законопроект №4101 из бюджетного пакета, может вынудить компании остановить свою работу, что приведет к искусственному углублению кризиса, указала Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в релизе в пятницу.
"ЕБА призывает воздержаться от повышения фискальной нагрузки на бизнес и граждан для, как можно скорейшего, возобновления экономической стабильности и благополучия страны. В противном случае потери для бизнеса будут еще болезненнее, а некоторые компании, вероятно, вообще будут вынуждены остановить свою деятельность", - указала ЕБА в релизе.
Как напомнили в бизнес-ассоциации, поданный в сентябре законопроект предполагает ограничить права перенесения налоговых убытков за пять лет, начиная с убытков, которые возникли в 2016 году, запретить уменьшение базы обложения налогом на прибыль предприятий на сумму процентов в пользу нерезидентов к моменту их фактической уплаты.
Законопроект также содержит предложения введения налогообложения нерезидента от предоставления брокерских, комиссионных или агентских услуг, если такие услуги предоставляются за пределами Украины.
ЕБА также обеспокоена предложениями:
- установить обязательство для компаний по управлению активами составлять и подавать декларацию по налогу на прибыль и финансовой отчетности по каждому институту совместного инвестирования, который находится в ее управлении и не является юридическим лицом;
- предоставить контролирующим органам право на получение информации о состоянии счетов налогоплательщика, движениях средств и т.п., если есть решение о взыскании средств с целью погашения налогового долга;
- упрощения процедуры взыскания налогового долга, возникшего в результате неуплаты обязательств и/или пени, самостоятельно определенные плательщиком налогов - без обращения в суд, независимо от размера долга и продолжительности просрочки;
- отмены моратория на проведение проверок на период действия карантина;
- увеличения ставок акцизного налога на ликеро-водочные изделия, а также экологического налога за выбросы атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения на 11,6%, а за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками поэтапно до 2024 года предлагается повышение налога поэтапно до 2024 года с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну.
Помимо этого, предприятия озабочены отсутствием механизма уплаты акцизного налога для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, пока не будет полноценно работать процедура их маркировки.
ЕБА также указала на потенциальное увеличение базы обложения транспортным налогом для физических и юрлиц - предлагается установить налога в размере 25 тыс. грн в год для всех автомобилей не старше пяти лет стоимостью от $40 тыс.
"В условиях кризиса решение увеличивать налоговую нагрузку на бизнес выглядит, мягко говоря, странно", - подчеркнула исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.
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