Счетная палата: с Бюджета не использованы 92 млрд грн, самая сложная ситуация - в Минздраве и Минобороны

На сегодня из госбюджета на этот год не использовали 92,4 млрд грн по расходам, самая сложная ситуация - в Минздраве и Минобороны. "Освоение" средств в последние месяцы усиливает неэффективность их использования. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Выполнение доходов государственного бюджета, по сравнению с первым полугодием, улучшилось. Ситуация с расходами, к сожалению, гораздо хуже. Сейчас (по итогам 8 месяцев - ред.) не проведено расходов на 92,4 млрд грн (12,5% от планового значения). В первом полугодии их осуществили на 51 млрд (9,5%) грн меньше плана", - подчеркнул Пацкан.

По его словам, самая сложная ситуация в Минздраве, которое не использовало целом 24,8 млрд грн, из которых 13,6 млрд грн (24% от плана) на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения.

А также в Министерстве обороны Украины, что не осуществило расходов в целом на 10,6 млрд грн, из которых 5,7 млрд грн (41% от плана) - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

"Одной из причин могут быть задержки с принятием управленческих решений. Иногда надо брать на себя ответственность и использовать эти средства. У нас две вопиющие проблемы - пандемия и война на востоке. И эти средства нужно использовать", - отметил Пацкан.

Кроме того, он прогнозирует, что больше всего "освоения" средств традиционно пройдет в последние месяцы года, что значительно усиливает риски их неэффективного использования.

Напомним, комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел проект закона о госбюджете на 2021 года в части финансирования сектора безопасности и обороны.