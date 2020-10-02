Финансовые новости
- |
- 02.10.20
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Счетная палата: с Бюджета не использованы 92 млрд грн, самая сложная ситуация - в Минздраве и Минобороны
08:52 02.10.2020 |
На сегодня из госбюджета на этот год не использовали 92,4 млрд грн по расходам, самая сложная ситуация - в Минздраве и Минобороны. "Освоение" средств в последние месяцы усиливает неэффективность их использования. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Выполнение доходов государственного бюджета, по сравнению с первым полугодием, улучшилось. Ситуация с расходами, к сожалению, гораздо хуже. Сейчас (по итогам 8 месяцев - ред.) не проведено расходов на 92,4 млрд грн (12,5% от планового значения). В первом полугодии их осуществили на 51 млрд (9,5%) грн меньше плана", - подчеркнул Пацкан.
По его словам, самая сложная ситуация в Минздраве, которое не использовало целом 24,8 млрд грн, из которых 13,6 млрд грн (24% от плана) на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения.
А также в Министерстве обороны Украины, что не осуществило расходов в целом на 10,6 млрд грн, из которых 5,7 млрд грн (41% от плана) - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.
"Одной из причин могут быть задержки с принятием управленческих решений. Иногда надо брать на себя ответственность и использовать эти средства. У нас две вопиющие проблемы - пандемия и война на востоке. И эти средства нужно использовать", - отметил Пацкан.
Кроме того, он прогнозирует, что больше всего "освоения" средств традиционно пройдет в последние месяцы года, что значительно усиливает риски их неэффективного использования.
Напомним, комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел проект закона о госбюджете на 2021 года в части финансирования сектора безопасности и обороны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
|Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Падение цен на нефть 2 октября ускорилось на отказе инвесторов от риска
|Минэнерго на следующей неделе представит концепцию реформы угольной отрасли
|Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ
|В следующем году цены на «первичке» снижаться не будут - эксперт
|Золото замедляет снижение после новости о том, что Трамп болен коронавирусом
|Счетная палата: с Бюджета не использованы 92 млрд грн, самая сложная ситуация - в Минздраве и Минобороны
Это интересно
|Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями
|Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей
|Snapdragon 865, 144 Гц, 64 Мп, 5000 мА·ч за 490 евро. Представлены смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro
|Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты