Финансовые новости
- |
- 02.10.20
- |
- 08:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фирма таможенников-юстиционеров выиграла тендер и теперь должна сжечь 735 тысяч пачек сигарет за одну копейку
08:15 02.10.2020 |
За 1 копейку ООО "Нью Экосвит" должно уничтожить 735 тысяч пачек сигарет на заказ налоговой службы в Закарпатской области.
Об этом сообщают Наші Гроші, ссылаясь на систему "Прозорро".
Договор с фирмой налоговая служба заключила 24 сентября по результатам тендера. В налоговой выставили ожидаемую стоимость тендера в размере 3000 гривень. Кроме "Нью Экосвита" на торги вышли ЧП "Рома" и ООО "Экологические перерабатывающие технологии".
"Экологические перерабатывающие технологии" еще перед аукционом обратили внимание заказчика на "аномально низкую" ожидаемую стоимость. По мнению фирмы, 3000 гривень за уничтожение 735 тысяч пачек сигарет "не покрывает расходы себестоимости" по транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам, охране и уничтожению табачных изделий. Фирма требовала провести мониторинг цен и привести ожидаемую стоимость к "рыночных показателей". Однако в ГНС отклонили требование "по причине ограниченных сметных назначений".
ООО "Нью Экосвит" выиграло тендер, не торгуясь. Фирма предложила одну копейку за свои услуги, поэтому другие участники торгов сделать предложение дешевле не смогли.
ООО "Нью Экосвит" традиционный получатель заказов на сожжение контрабанды в Закарпатской области. Но, как сообщают журналисты, так дешево она свои услуги еще не предлагала, в июле она забрала подряд на утилизацию 88 тысяч пачек сигарет в 1 гривну.
За прошлый год ООО "Нью Экосвит" получило 10 подрядов на 422 тысячи гривень. С начала текущего года выиграла 31 лот на 1,20 миллиона гривень.
По данным журналистов, ООО "Нью Экосвит" основано в марте 2013 года, владельцами являются Виктор Вудмаска и Александр Вагерич. Виктор Вудмаска - сожитель и.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области Марианны Готры. А Александр Вагерич является полным тезкой сына старшего государственного инспектора на Закарпатской таможни Александра Вагерича.
Отмечается, что другой уполномоченный представитель ООО "Нью Экосвит" Анатолий Митровка является мужем Любови Митровки - начальника отдела в Главном территориальном управлении юстиции в Закарпатской области. У Анатолия Митровки был общий бизнес с Марианной Готрой, возглавляющий Закарпатское управление юстиции. У них было ООО "Елочка", которое сейчас находится в статусе прекращения. Эта фирма специализировалась преимущественно на торговле продуктами питания, напитками и сигаретами. Также Анатолий Митровка выступает хранителем имущества должников, которое выставляется на продажу ГП "Сетам".
Как сообщают "Наші гроші", до 2016 года соучредителем "Нью Экосвит" была Зинаида Станко, жена Василия Станка - заместителя начальника Отдела таможенного оформления №1 Таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ДФС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
ТОП-НОВОСТИ
|Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
|Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергоатом впервые поставил электроэнергию в Молдову
|После открытия рынка газ по цене начинает конкурировать с электричеством - Зеркаль
|Фирма таможенников-юстиционеров выиграла тендер и теперь должна сжечь 735 тысяч пачек сигарет за одну копейку
|В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн
|Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
|Индекс ожиданий деловой активности в сентябре вырос до 49,4 п.п. из 100 – НБУ
Это интересно
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей
|Snapdragon 865, 144 Гц, 64 Мп, 5000 мА·ч за 490 евро. Представлены смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro
|Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты
|«Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры
|Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций