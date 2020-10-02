В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 219,7 млрд грн (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте - 87,7 млрд грн (2,6 млрд долл. США и 0,7 млрд евро)" , - говорится в сообщении.

При этом из внешних источников привлечено 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе:

33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) путем размещения 10-летних евробондов под 4,375% годовых;

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получения первого транша кредита МВФ в рамках программы Stand-by 2020;

15 млрд грн (500 млн евро) поступления средств макрофинансовой помощи ЕС.

По информации Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию - 98,4 млрд грн (97,4% плана).

Как сообщал Укринформ, по данным Минфина, в 2021 году предусматривается рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн - до 684,7 млрд грн.

Из них облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн, облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) - 86,4 млрд грн, поступления от приватизации ожидаются в размере 6 млрд грн и от международных финансовых организаций - 43,2 млрд грн.

Проект госбюджета-2021 предусматривает сокращение государственного долга в следующем году на 3,4% - до 64,6% ВВП.