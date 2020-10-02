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В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн
08:08 02.10.2020 |
В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.
Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 219,7 млрд грн (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте - 87,7 млрд грн (2,6 млрд долл. США и 0,7 млрд евро)" , - говорится в сообщении.
При этом из внешних источников привлечено 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе:
33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) путем размещения 10-летних евробондов под 4,375% годовых;
55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получения первого транша кредита МВФ в рамках программы Stand-by 2020;
15 млрд грн (500 млн евро) поступления средств макрофинансовой помощи ЕС.
По информации Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию - 98,4 млрд грн (97,4% плана).
Как сообщал Укринформ, по данным Минфина, в 2021 году предусматривается рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн - до 684,7 млрд грн.
Из них облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн, облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) - 86,4 млрд грн, поступления от приватизации ожидаются в размере 6 млрд грн и от международных финансовых организаций - 43,2 млрд грн.
Проект госбюджета-2021 предусматривает сокращение государственного долга в следующем году на 3,4% - до 64,6% ВВП.
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