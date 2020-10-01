Доходы госбюджета в cентябре-2020 перевыполнены на 15% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета в сентябре 2020 года составили 76 млрд грн, что на 15,3% превышают плановый показатель и на 11,5% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в четверг информации, общий фонд бюджета в сентябре получил 61,1 млрд грн, что на 15,8% больше плана и на 7,7% превышает показатель сентября-2019. По данным ГКСУ, в целом за январь-сентябрь 2020 года госбюджет получил 764 млрд грн, что на 1,5% меньше плана, но на 3,3% больше прошлогоднего показателя за этот период.

В том числе в общий фонд за девять месяцев этого года поступило 655 млрд грн - отставание от плана составило 1,5%, однако этот показатель на 0,7% превышает уровень девяти месяцев 2019 года.

Как указало казначейство, таможня в сентябре принесла 27 млрд грн, что на 0,7% больше плана и на 1,5% выше показателя сентября-2019. По итогам девяти месяцев таможенные поступления составили 204,6 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 14%, а от прошлогоднего – на 12,1%. Налоговые поступления в сентябре превысили план на 36,9% и были выше к сентябрю прошлого года на 13,1%, составив 31 млрд грн. По итогам девяти месяцев налоговая перевыполнила план на 7,3% при поступлениях в 387 млрд грн, что на 17% больше показателя за январь-сентябрь-2019.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в сентябре выросло до 11,5 млрд грн по сравнению с 8,57 млрд грн в августе.

Доходы местных бюджетов в сентябре-2020 были на 5,5% ниже ожидаемого уровня - 23,6 млрд грн, что на 6,6% выше прошлогоднего показателя. За девять месяцев местные бюджеты получили почти 212 млрд грн, что на 5,8% ниже плана, но на 3,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 24,74 млрд грн, что на 11,7% больше, чем в сентябре-2019.

В целом за январь-сентябрь -2020 поступления от ЕСВ выросли на 5,6% к аналогичному периоду 2019-го и достигли почти 210 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).