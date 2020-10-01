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Остатки на Едином казначейском счете в сентябре сократились вдвое - Госказначейство
10:57 01.10.2020 |
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу октября 2020 года составили 21,275 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ) в четверг.
Согласно данным казначейства, годом ранее в этот период остатки на ЕКС были почти втрое выше - 61,61 млрд грн.
По данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах банков на 1 октября составил 52,022 млрд грн, что на 1,633 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.
Как сообщалось, в сентябре остатки на ЕКС сократились на 13% до 45,66 млрд грн по сравнению с августовским показателем.
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