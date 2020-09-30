Сбережения украинцев во II кв. выросли на 1,9 млрд грн - Госстат

По ее данным, номинальные доходы населения за отчетный период сократились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале сократились на 7,3%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15566 грн, что на 779 грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Расходы населения уменьшились на 6,9%.
Доходы и расходы населения Украины в апреле-июне 2020 г.
|апрель-июнь 2020г., млн. грн
|апрель-июнь 2020г. к апрелю-июню 2019г., %
|Доходы населения - всего
|867549
|95.5
|Заработная плата
|394216
|89.5
|Прибыль и смешанный доход
|132817
|92.7
|Доходы полученные от собственности
|15893
|100.5
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|324623
|105.4
|в том числе:
|социальная помощь
|167544
|114.6
|другие текущие трансферты
|42634
|98.9
|социальные трансферты в натуре
|114445
|96.3
|Расходы и сбережения населения – всего
|867549
|95.5
|Приобретение товаров и услуг
|763707
|92.2
|Доходы от собственности, оплаченные
|10654
|108.9
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|91269
|99.8
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|69897
|95.4
|взносы на социальное страхование
|730
|82.6
|другие текущие трансферты
|20642
|119.5
|Накопление нефинансовых активов
|–13133
|х
|Прирост финансовых активов
|15052
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|51961
|181.5
|сбережения в иностранной валюте
|19810
|156.6
|займы, полученные за исключением погашенных
|–3238
|х
|Расходы
|865630
|93.1
|Сбережения
|1919
|х
|Располагаемый доход
|651181
|94.7
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в апрель-июнь 2020 года
|апрель-июнь 2020, %
|апрель-июнь 2019, %
|Заработная плата
|45.5
|48.6
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|37.4
|33.9
|Прибыль и смешанный доход
|15.3
|15.8
|Доходы от собственности, полученные
|1.8
|1.7
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в апреле-июне 2020 года
|апрель-июнь 2020, %
|апрель-июнь 2019, %
|Приобретение товаров и услуг
|88.0
|91.3
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10.6
|10.0
|Доходы от собственности
|1.2
|1.1
|Прирост накоплений
|0.2
|-2.4
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .