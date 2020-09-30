Сбережения украинцев во II кв. выросли на 1,9 млрд грн - Госстат

Доходы населения Украины в апреле-июне 2020 года составили 867,5 млрд грн, расходы – 865,6 млрд грн, сбережения украинцев увеличились на 1,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, номинальные доходы населения за отчетный период сократились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале сократились на 7,3%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15566 грн, что на 779 грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Расходы населения уменьшились на 6,9%.



Доходы и расходы населения Украины в апреле-июне 2020 г.

апрель-июнь 2020г., млн. грн апрель-июнь 2020г. к апрелю-июню 2019г., % Доходы населения - всего 867549 95.5 Заработная плата 394216 89.5 Прибыль и смешанный доход 132817 92.7 Доходы полученные от собственности 15893 100.5 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 324623 105.4 в том числе: социальная помощь 167544 114.6 другие текущие трансферты 42634 98.9 социальные трансферты в натуре 114445 96.3 Расходы и сбережения населения – всего 867549 95.5 Приобретение товаров и услуг 763707 92.2 Доходы от собственности, оплаченные 10654 108.9 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 91269 99.8 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 69897 95.4 взносы на социальное страхование 730 82.6 другие текущие трансферты 20642 119.5 Накопление нефинансовых активов –13133 х Прирост финансовых активов 15052 х из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 51961 181.5 сбережения в иностранной валюте 19810 156.6 займы, полученные за исключением погашенных –3238 х Расходы 865630 93.1 Сбережения 1919 х Располагаемый доход 651181 94.7

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины в апрель-июнь 2020 года

апрель-июнь 2020, % апрель-июнь 2019, % Заработная плата 45.5 48.6 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 37.4 33.9 Прибыль и смешанный доход 15.3 15.8 Доходы от собственности, полученные 1.8 1.7

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в апреле-июне 2020 года

апрель-июнь 2020, % апрель-июнь 2019, % Приобретение товаров и услуг 88.0 91.3 Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10.6 10.0 Доходы от собственности 1.2 1.1 Прирост накоплений 0.2 -2.4

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .