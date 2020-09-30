Финансовые новости
- |
- 30.09.20
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транш МВФ
23:31 30.09.2020 |
В Министерстве финансов не рассматривают сценария, при котором Украина не получит транша от Международного валютного фонда.
Как передает Укринформ, об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.
«Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ», - сказал Марченко.
Он напомнил, что миссия МВФ ожидается в октябре-ноябре.
«У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020-2021 год, нам такой партнер как МВФ нужен. В то же время в Стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году», - отметил Марченко.
Как сообщал Укринформ, Министерство финансов рассчитывает до конца года получить два транша от Международного валютного фонда по 700 млн долл. каждый. В июне 2020 года Украина получила кредит от МВФ в сумме 2,1 млрд долл.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
|Порошенко заболел Covid-19
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сбережения украинцев во II кв. выросли на 1,9 млрд грн - Госстат
|Минфин не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транш МВФ
|Задолженность населения за жилкомуслуги в августе сократилась на 0,8% – Госстат
|Кабмин продлил программу «теплых кредитов» с урезанным бюджетом
|Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций
|Кабмин создал электронный реестр жалоб в сфере лицензирования
Это интересно
|Феномен QAnon: самая масштабная современная теория заговора
|В IDC считают, что к 2024 году те или иные средства автоматизации будут в половине выпускаемых машин
|Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты
|Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
|Окружной судья США раскритиковала иск Epic Games к Apple и рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных
|Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone
|Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder