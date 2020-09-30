Минфин не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транш МВФ

В Министерстве финансов не рассматривают сценария, при котором Украина не получит транша от Международного валютного фонда.

Как передает Укринформ, об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ», - сказал Марченко.

Он напомнил, что миссия МВФ ожидается в октябре-ноябре.

«У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020-2021 год, нам такой партнер как МВФ нужен. В то же время в Стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году», - отметил Марченко.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов рассчитывает до конца года получить два транша от Международного валютного фонда по 700 млн долл. каждый. В июне 2020 года Украина получила кредит от МВФ в сумме 2,1 млрд долл.