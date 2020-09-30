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Задолженность населения за жилкомуслуги в августе сократилась на 0,8% – Госстат
23:19 30.09.2020 |
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года сократилась на 0,8% к июлю и составила 50,1 млрд грн (без учета электроэнергии).
Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в августе украинцы уплатили за жилкомуслуги 8,4 млрд грн, что составило 104,3% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,2 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в августе-2020 зафиксирован в Херсонской (114,6% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Харьковской (112,2%), Полтавской (110,7%) и Кировоградской (109,7%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты - в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской и Ривненской областях (91-99% суммы начислений).
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 30,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 368,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 206,5 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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