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Ликвидность является ключевым вызовом для компаний Украины - S&P
17:24 30.09.2020 |
Доля рейтингуемых агентством Standard&Poor's украинских компаний с ликвидностью, меньшей адекватной, с конца января этого года до конца сентября выросла с 14% до 43%, сообщила заместитель директора группы "Корпоративные рейтинги" Анна Брусинец на вэбинаре S&P в среду.
"Ликвидность - это ключевое", - подчеркнула аналитик, указав, что ухудшение ликвидности является триггером для понижения.
В презентации S&P приведена компания "ДТЭК ВИЭ", чей рейтинг "B-" стоит на пересмотре для возможного понижения из-за проблем с оплатой производимой ею энергии, а также с меньшей защитой в Украине компаний в секторе коммунальных услуг.
Брусинец отметила, что после начала коронакризиса доступ украинских компаний к европейскому рынку капитала был ограничен, однако недавнее сентябрьское размещение "Метинвестом" еврооблигаций на $333 млн показывает, что такая возможность сохраняется.
По ее словам, на внутреннем рынке также низкая активность: с начала года на него вышел лишь один крупный заемщик - "Укравтодор", разместивший облигации под госгарантии на сумму под $400 млн.
Аналитик добавила, что в условиях кризиса компании сокращают или отказываются от инвестиций, что позитивно влияет на ликвидность, но ухудшает их конкурентные перспективы в будущем.
В целом, как указала Брусинец, если перед коронакризисом из семи украинских компаний у пяти был рейтинг "B" (у одной из них с негативным прогнозом), а у двух - "B-", то к концу сентября число компаний с рейтингом "B" сократилось до четырех, а с рейтингом "B-" выросло до трех. Помимо того из компаний с рейтингом "B-" у двух негативный прогноз, а рейтинг третьей поставлен на пересмотр с возможностью понижения.
В то же время после более жестких карантинных ограничений в конце июня на пересмотре для возможного понижения были рейтинги двух из семи украинских компаний, а рейтинг одной из них был на уровне "ССС".
Говоря о влиянии коронакризиса, Брусинец отметила, что в Украине более сильное влияние он оказала на "Укрзализныцю", которой на восстановление может понадобиться два-три года, и "ДТЭК ВИЭ". В то же время бизнес Ferrexpo, "Метинвеста", МХП и "Кернел" затронут не так сильно благодаря хорошим внешним рынкам. Курсовой риск гривни также меньше угрожает этим компаниям, так как слабая гривня поддерживает прибыльность экспортеров.
Как говорится в презентации, наименьшее влияние коронакризис оказывает на оператора мобильной связи "Vodafone Украина", автономное кредитное качество которого наивысшее среди всех рейтингуемых украинских компаний - "B+". В то же время отсутствие экспортной выручки вынуждает ограничивать его рейтинг страновым потолком "B", тогда как экспортно-ориентированные "Метинвест", МХП и "Кернел" в случае улучшения их показателей и корпоративного управления могли бы повысить их рейтинги "B" выше странового потолка.
Брусинец напомнила, что рейтинг Ferrexpo был понижен до "B-" в начале июня этого года в связи с негативной оценкой качества корпоративного управления.
Отвечая на вопросы, аналитик сообщила, что обсуждаемый в ЕС углеродный налог может негативно повлиять на "Метинвест", поэтому важна диверсификация. По ее словам, для агрокомпаний потенциальной угрозой является возможность введения ограничений на экспорт для защиты внутреннего рынка, однако пока такие меры со стороны украинского правительства отсутствовали.
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